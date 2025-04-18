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حكومة لبنان: نعمل على ضمان حق الدولة في احتكار حمل السلاح

أسلحة وذخائر ضبطها الجيش اللبناني (أرشيفية)
19 ابريل 2025 01:23

بيروت (الاتحاد)

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أكد رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام، أن الجيش زاد انتشاره في الجنوب خلال الأشهر القليلة الماضية، وصادر أسلحة لـ«حزب الله»، وفكك مواقع تابعة له بموجب اتفاق وقف إطلاق النار مع إسرائيل.
وقال سلام: «يحقق الجيش تقدماً كبيراً، يوسع ويعزز وجوده في الجنوب»، وفق ما ذكرته وسائل إعلام لبنانية.
وأكد دبلوماسي مطلع على الأمر، أن «اللجنة تتلقى إحداثيات مستودعات الأسلحة وقاذفات الصواريخ من قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة المنتشرة جنوبي لبنان، ثم يتخذ الجيش اللبناني الإجراءات اللازمة».
وأوضح المسؤول الدبلوماسي أن الجيش اللبناني فكك حتى الآن أكثر من 500 موقع عسكري يديره «حزب الله» وفصائل مسلحة أخرى.
وقال سلام إن بلاده تعمل على ضمان حق الدولة في احتكار حمل السلاح شمال وجنوب الليطاني».

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