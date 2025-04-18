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تقرير: تنسيق عسكري واستخباراتي واسع بين الحوثيين و«القاعدة»

ناقلة نفط هاجمها الحوثيون قبالة سواحل الحديدة (أرشيفية)
19 ابريل 2025 01:23

عدن (الاتحاد)

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كشف مركز حقوقي يمني عن وجود تحالف سري بين جماعة الحوثي وتنظيم «القاعدة» في اليمن وتطور من حالة «عداء ظاهري» إلى «تنسيق استخباراتي وعملياتي» فعال وبإشراف مباشر من وكيل جهاز الأمن التابع لميليشيات الحوثي الحسن المراني.
‏وسلط المركز في تقرير حديث، بعنوان «تحالف الإرهاب: الحوثي والقاعدة»، الضوء على طبيعة العلاقة السرية بين جماعة الحوثي وتنظيم القاعدة في اليمن.
‏وبحسب التقرير، فإن «العلاقة بين الحوثيين وتنظيم القاعدة تطورت من حالة عداء ظاهري إلى شراكة ميدانية تقوم على التنسيق الاستخباراتي وتبادل الدعم العملياتي، حيث كشف عن قيام جماعة الحوثي وبإشراف مباشر من وكيل جهاز الأمن والمخابرات الحوثي الحسن المراني، بالإفراج عن عشرات العناصر من تنظيم القاعدة بعد إخضاعهم لبرامج طائفية وعسكرية تمهيداً لإعادة توظيفهم في مهام استخباراتية وعسكرية موجهة».
‏وأوضح التقرير أن «تلك العناصر أُعيد توجيهها للانتشار في المحافظات المحررة، ضمن خطة تنسيق أشرف عليها ضباط حوثيون، وشملت تزويد القاعدة بأسلحة خفيفة وثقيلة، وعبوات ناسفة متطورة، وطائرات مسيّرة حديثة يجري استخدامها في تنفيذ عمليات ضد قوات عسكرية في محافظتي أبين وشبوة».
‏كما بيّن التقرير أن «جماعة الحوثي اعتمدت على هذه العناصر في تنفيذ مهام استخباراتية عالية الحساسية، منها الرصد والمتابعة والتنسيق مع خلايا نائمة في المناطق الخارجة عن سيطرة الحوثيين، وتوفير ملاذات آمنة للعناصر الإرهابية في مناطق سيطرتهم».

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