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أميركا وأوكرانيا توقعان مذكرة إعلان نوايا بشأن اتفاق المعادن

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19 ابريل 2025 01:23

واشنطن، كييف (الاتحاد، وكالات)

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أعلنت النائب الأول للرئيس الأوكراني ووزيرة الاقتصاد، يوليا سفبيريدنكو، أن أوكرانيا والولايات المتحدة وقعتا، على مذكرة إعلان نوايا كخطوة أولية نحو إبرام اتفاق بشأن استغلال المعادن في أوكرانيا.
وقالت سفبيريدنكو، عبر منصة «إكس»: «يسعدنا أن نعلن عن التوقيع مع شركائنا الأميركيين على مذكرة النوايا التي تمهد الطريق أمام اتفاق شراكة اقتصادية، وإنشاء صندوق الاستثمار لإعادة إعمار أوكرانيا».
وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي للصحافيين في كييف: «هذا إعلان نوايا.. ولدينا نوايا إيجابية وبناءة»، مضيفاً أن الجانب الأميركي هو الذي اقترح توقيع مثل هذه المذكرة قبل الاتفاق الشامل الذي سيتطلب تصديقاً من البرلمان الأوكراني».
ويسعى الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى إبرام اتفاق يسمح للولايات المتحدة بامتيازات تتعلق باستغلال الموارد الطبيعية والمعادن المهمة في أوكرانيا، واعتبر ذلك أنه رد لمساعدات عسكرية قدمتها واشنطن لكييف في عهد الرئيس السابق جو بايدن.

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