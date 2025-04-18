إدارة ترامب تخطط للتوسع في التنقيب عن النفط والغاز

قالت وزارة الداخلية الأميركية، اليوم الجمعة، إنها ستبدأ في تلقي آراء الجمهور في برنامج جديد مدته خمس سنوات للتنقيب عن النفط والغاز في البحر، وهو ما قد يشمل مناطق جديدة في القطب الشمالي وأماكن أخرى لتطوير الطاقة.

وأمر الرئيس دونالد ترامب الوكالات الحكومية بتحديد سبل لزيادة إنتاج النفط والغاز في الولايات المتحدة والذي بلغ مستويات قياسية بالفعل، قائلا إن الإدارات السابقة قلصت التنقيب دون داع لمكافحة تغير المناخ.

كما ألغى جهود سلفه جو بايدن لمنع التنقيب عن النفط في القطب الشمالي وعلى امتداد مناطق واسعة قبالة سواحل الولايات المتحدة المطلة على المحيطين الأطلسي والهادي.

وقال دوج برجم وزير الداخلية، في بيان "تحت قيادة الرئيس دونالد جيه. ترامب، نعمل على استغلال كامل إمكانات مواردنا البحرية لمنفعة الشعب الأميركي لأجيال قادمة".

وقالت وزارة الداخلية إنها ستفتح فترة تمتد 45 يوما لاستقبال تعليقات الجمهور من أجل بدء عملية وضع الخطة الخمسية.

وأضافت أنها لم تقترح أي جدول زمني أو مواقع محددة للمزادات الجديدة الخاصة بامتيازات التنقيب.

تشير بيانات وزارة الداخلية إلى أن عقود الامتياز البحرية تمثل نحو 14 بالمئة من إنتاج النفط الخام في الولايات المتحدة.