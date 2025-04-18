إيطاليا وأميركا تنتقدان الضرائب "التمييزية" على التكنولوجيا

أصدرت إيطاليا والولايات المتحدة، اليوم الجمعة، بيانا مشتركا ينتقد الضرائب "التمييزية" على الخدمات الرقمية.

جاء البيان في الوقت الذي عقدت فيه رئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني اجتماعات متتالية مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب ونائبه جيه.دي فانس، ونالت ترحيبا حارا من الرئيس.

كانت الرسوم الأوروبية، التي تستهدف عمالقة التكنولوجيا الأميركيين مثل جوجل وفيسبوك وأبل وأمازون، مصدر إزعاج طويل الأمد للإدارات الأميركية.

وتطبق إيطاليا ضريبة تبلغ ثلاثة بالمئة على الإيرادات من معاملات الإنترنت للشركات الرقمية التي لا تقل مبيعاتها عن 750 مليون يورو (853.35 مليون دولار أميركي).

وقالت روما وواشنطن، في أعقاب زيارة ميلوني للبيت الأبيض أمس الخميس "اتفقنا على أن وجود بيئة غير تمييزية فيما يتعلق بضرائب الخدمات الرقمية ضروري لجلب استثمارات من شركات التكنولوجيا المتطورة".

وجاء في البيان أن ترامب سيزور روما في المستقبل القريب، لكنه لم يوضح ما إذا كانت إيطاليا قد التزمت بإلغاء الضريبة.

كما رحب البيان المشترك بالاستثمارات الأميركية في الذكاء الاصطناعي والخدمات السحابية في إيطاليا لدعمها من أجل أن تصبح مركزا إقليميا رئيسيا للبيانات في منطقة البحر الأبيض المتوسط وشمال أفريقيا.