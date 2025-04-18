إيطاليا توقف مشتبها بانتمائه لداعش خطط لهجوم إرهابي

أعلنت شرطة مكافحة الإرهاب الإيطالية، الجمعة، أنها أوقفت رجلا يشتبه بانتمائه إلى تنظيم داعش الإرهابي، وقالت إنه كان يخطط لتنفيذ هجوم في إيطاليا.

وأضافت الشرطة، في بيان، أن الرجل، المقيم في مدينة كوزنسا في منطقة كالابريا بجنوب إيطاليا، مطلوب في تونس "لتورطه في أنشطة إرهابية".

وأضافت أن المشتبه به "كان يعتزم تنفيذ عمل إرهابي في إيطاليا في المستقبل القريب"، موضحة أنه أدى دور "منسّق" في مجموعة نشط ضمنها.

من خلال التنصت على المكالمات الهاتفية وعمليات مراقبة أخرى، قالت الشرطة إنها تمكنت من كشف "هيكل إجرامي يهدف إلى تنفيذ أعمال إرهابية".

وجاء في بيان الشرطة أن المجموعة "نفذت أنشطة دعوية وتلقينية" بالإضافة إلى التدريب العسكري.

ولفتت الشرطة إلى إن المشتبه به كانت بحوزته لقطات لهجمات وعمليات عسكرية ودعاية إرهابية ووثائق توضح كيفية صنع المتفجرات والأسلحة.

وقالت إن التحقيق الأولي لا يزال جاريا.