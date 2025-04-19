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الصين تطلق بنجاح أقماراً صناعية تجريبية جديدة

أرشيفية
19 ابريل 2025 08:27

أرسلت الصين ستة أقمار صناعية تجريبية جديدة إلى الفضاء اليوم السبت من مركز تاييوان لإطلاق الأقمار الصناعية في مقاطعة شانشي شمال الصين.

وتم إطلاق الأقمار الصناعية الستة وهي من طراز "شيان 27" الساعة 06:51 صباحاً (بتوقيت بكين) على متن صاروخ حامل من طراز " لونج مارش 6" المعدل ودخلت المدارات المحددة سلفًا بنجاح، وفقاً لوكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا).

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ومن المقرر أن يتم استخدام الأقمار الصناعية بشكل أساسي لاستكشاف بيئة الفضاء واختبارات التكنولوجيا ذات الصلة.

يذكر أن هذا الإطلاق يمثل مهمة الطيران رقم 570 لسلسلة الصواريخ الحاملة من طراز لونج مارش.

المصدر: وام
الصين
الأقمار الاصطناعية
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