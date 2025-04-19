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المكسيك تسجل أول حالة إصابة بشرية بداء النغف الجلدي

المكسيك تسجل أول حالة إصابة بشرية بداء النغف الجلدي
19 ابريل 2025 08:45

أعلنت وزارة الصحة المكسيكية، تسجيل أول حالة إصابة بشرية بداء النغف الجلدي، وهو مرض طفيلي نادر تسببه ذبابة الدودة الحلزونية، وذلك في ولاية تشياباس جنوبَ البلاد.

وأوضحت الوزارة في بيان لها أن الحالة تعود لامرأة تبلغ من العمر 77 عاماً من بلدة أكاكوياجوا، مشيرة إلى أن المريضة في حالة مستقرة وتتلقى العلاج اللازم بالمضادات الحيوية.

ويُعد داء النغف من الأمراض الطفيلية التي تنتج عن دخول يرقات أنواع معينة من الذباب إلى الجروح أو الجلد المفتوح، حيث تتغذى على الأنسجة الحية، ما يؤدي إلى التهابات حادة ومضاعفات صحية في حال عدم المعالجة.

وتتابع السلطات الصحية في المكسيك الوضع عن كثب، بالتنسيق مع الجهات المعنية في مجال الصحة العامة، لاتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة ومنع انتشار المرض.

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