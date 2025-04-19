الهند تكشف عن موعد إرسال رائد فضاء إلى محطة الفضاء الدولية

أعلنت الحكومة الهندية، أنها سترسل رائد فضاء إلى محطة الفضاء الدولية خلال شهر مايو المقبل، في خطوة تُعد الأولى من نوعها منذ أكثر من أربعة عقود.



وأوضح جيتندرا سينغ، الوزير الاتحادي المساعد في مكتب رئيس الوزراء والمسؤول عن وزارة الفضاء، أن هذه المهمة تمثل أول زيارة لرائد فضاء هندي إلى محطة الفضاء الدولية، والأولى منذ الرحلة التاريخية التي قام بها راكيش شارما عام 1984 على متن مركبة "سايوز" الفضائية السوفيتية.



وأفادت منظمة بحوث الفضاء الهندية أن رائد الفضاء شوبانشو شوكلا، وهو قائد في مجموعة القوات الجوية الهندية، سيشارك في المهمة المعروفة باسم (أيه إكس-4) التي تنفذها شركة "أكسيوم سبيس" الأميركية بالتعاون مع عدد من الشركاء الدوليين.



وجاء في بيان صادر عن وزارة الفضاء أن "مهمة شوبانشو شوكلا، المقررة في مايو 2025، تمثل علامة فارقة في إطار التعاون الفضائي الدولي المتنامي للهند، وتعكس التقدم الذي تحققه في قطاع الفضاء".