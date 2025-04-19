السبت 19 ابريل 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

الهند تكشف عن موعد إرسال رائد فضاء إلى محطة الفضاء الدولية

الهند تكشف عن موعد إرسال رائد فضاء إلى محطة الفضاء الدولية
19 ابريل 2025 08:57

أعلنت الحكومة الهندية، أنها سترسل رائد فضاء إلى محطة الفضاء الدولية خلال شهر مايو المقبل، في خطوة تُعد الأولى من نوعها منذ أكثر من أربعة عقود.

وأوضح جيتندرا سينغ، الوزير الاتحادي المساعد في مكتب رئيس الوزراء والمسؤول عن وزارة الفضاء، أن هذه المهمة تمثل أول زيارة لرائد فضاء هندي إلى محطة الفضاء الدولية، والأولى منذ الرحلة التاريخية التي قام بها راكيش شارما عام 1984 على متن مركبة "سايوز" الفضائية السوفيتية.

وأفادت منظمة بحوث الفضاء الهندية أن رائد الفضاء شوبانشو شوكلا، وهو قائد في مجموعة القوات الجوية الهندية، سيشارك في المهمة المعروفة باسم (أيه إكس-4) التي تنفذها شركة "أكسيوم سبيس" الأميركية بالتعاون مع عدد من الشركاء الدوليين.

وجاء في بيان صادر عن وزارة الفضاء أن "مهمة شوبانشو شوكلا، المقررة في مايو 2025، تمثل علامة فارقة في إطار التعاون الفضائي الدولي المتنامي للهند، وتعكس التقدم الذي تحققه في قطاع الفضاء".

أخبار ذات صلة
ترامب يأمر بمفاوضات فورية مع كوريا واليابان والهند
«المرشحون السبعة» يتنافسون على تنظيم كأس آسيا 2031 و2035
المصدر: وام
محطة الفضاء الدولية
الهند
آخر الأخبار
"أورا ديفيلوبرز" تُسرع نموّها في الإمارات بإنشاء مقر رئيسي جديد وتعيينات قيادية
"أورا ديفيلوبرز" تُسرع نموّها في الإمارات بإنشاء مقر رئيسي جديد وتعيينات قيادية
18 ابريل 2025
«مراد» يُطارد لقب «بري قرطاج» في «مضمار تولوز»
الرياضة
«مراد» يُطارد لقب «بري قرطاج» في «مضمار تولوز»
اليوم 11:21
ليدز وبيرنلي على أبواب «البريميرليج»
الرياضة
ليدز وبيرنلي على أبواب «البريميرليج»
اليوم 10:39
مريم كريم تهدي الإمارات «الذهبية الثانية» في «آسيوية القوى»
الرياضة
مريم كريم تهدي الإمارات «الذهبية الثانية» في «آسيوية القوى»
اليوم 10:28
بارادو يتهم رئيس نادي خنشلة بالاعتداء على حارسه!
الرياضة
بارادو يتهم رئيس نادي خنشلة بالاعتداء على حارسه!
اليوم 10:17
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©