محادثات تجارية مثمرة بين ستارمر وترامب

تحدث رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب في أول اتصال بينها منذ أن أعلن ترامب عن رسوم بنسبة 10% على جميع السلع المستوردة التي تستوردها الولايات المتحدة من بريطانيا.



وتطرقت مكالمة ستارمر وترامب الهاتفية إلى "المناقشات المستمرة والمثمرة" حول التجارة بين البلدين، حسبما قال متحدث باسم مكتب ستارمر.



ونقلت وكالة الأنباء البريطانية (بي ايه ميديا) عن المتحدث باسم مكتب ستارمر قوله إن "رئيس الوزراء كرر التزامه بالتجارة الحرة والمفتوحة وأهمية حماية المصلحة الوطنية".



ومن المقرر أن تجري وزيرة الخزانة راشيل ريفيس محادثات مع البيت الأبيض الأسبوع المقبل وسط الجهود الرامية إلى إبرام اتفاق تجاري، والذي تأمل بريطانيا في أن يساعد في تخفيف عبء الرسوم الجمركية.