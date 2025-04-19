مقتل 17 شخصاً في هجومين مسلحين بنيجيريا

أعلنت الشرطة النيجيرية مقتل 17 شخصاً في هجومين مسلحين استهدفا منطقتين في ولاية بينو وسط نيجيريا، في أحدث موجة من أعمال العنف التي تشهدها البلاد خلال الأسابيع الأخيرة.



وذكرت المتحدثة باسم الشرطة، أنيني سيويسي كاثرين، في بيان صحفي، أن عدداً كبيراً من العناصر المسلحة اجتاحوا إحدى المناطق في ولاية بينو، حيث تصدت لهم قوات الأمن، إلا أن المهاجمين أطلقوا النار بشكل متقطع على المزارعين، ما أدى إلى مقتل خمسة أشخاص.



وأضافت أن هجوماً آخر "مفاجئاً ومتزامناً" وقع في بلدة مجاورة قبل وصول قوات الشرطة، وأسفر عن مقتل 12 شخصاً.

وتأتي هذه الهجمات في سياق تصاعد أعمال العنف في وسط نيجيريا، حيث شهدت ولاية بلاتو المجاورة خلال أقل من أسبوعين مقتل أكثر من 100 شخص في هجومين منفصلين.



وتواجه نيجيريا، أكبر دول إفريقيا من حيث عدد السكان، تحديات أمنية متفاقمة في عدد من مناطقها، لا سيما وسط البلاد، التي تشهد من حين لآخر هجمات من قبل جماعات مسلحة وخلافات أهلية حول الأراضي والرعي.