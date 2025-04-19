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سلطان عمان يبدأ بعد غد زيارة «دولة» إلى روسيا

سلطان عمان يبدأ بعد غد زيارة «دولة» إلى روسيا
19 ابريل 2025 16:23

يبدأ السلطان هيثم بن طارق سلطان عمان، بعد غد الاثنين، زيارة «دولة» إلى روسيا الاتحادية، تلبية لدعوة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وأفادت وكالة الأنباء العمانية، أنه سيتم خلال الزيارة، التي تستمر يومين، بحث أوجه التعاون القائمة بين البلدين في مختلف المجالات، وسبل تعزيزها بما يخدم المصالح المشتركة، إضافة إلى التشاور والتنسيق حيال الموضوعات الراهنة على الساحتين الإقليمية والدّولية.

ويحتفل البلدان هذا العام بمرور 40 عاماً على تأسيس العلاقات الدبلوماسية في 26 سبتمبر 1985، فيما وصل حجم التبادل التجاري بين سلطنة عمان والاتحاد الروسي بنهاية عام 2024 إلى نحو 133 مليوناً و108 آلاف ريال عماني؛ أي ما يعادل أكثر من 346 مليون دولار أميركي.

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المصدر: وام
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سلطنة عمان
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