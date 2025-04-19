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سلطات الإكوادور تحذّر من محاولة اغتيال الرئيس نوبوا

رئيس الإكوادور دانييل نوبوا يلوح لأنصاره صحبة زوجته
19 ابريل 2025 22:29

حذرت السلطات في الإكوادور، اليوم السبت، من أن البلاد في حالة "تأهب قصوى" بعد تلقيها معلومات استخباراتية حول محاولة لاستهداف حياة الرئيس دانييل نوبوا الذي أعيد انتخابه مؤخرا لولاية جديدة.
وقالت مصادر حكومية، في منشور عبر منصة "إكس"، إنها تلقت تحذيرا بشأن "تخطيط لعملية اغتيال وهجمات إرهابية واحتجاجات عنيفة".
وأضافت المصادر أنها اتخذت تدابير أمنية من أجل تحييد التهديدات المزعومة.
يأتي هذا التحذير بعد أيام فقط من إعادة انتخاب نوبوا، متغلبا على مرشحة المعارضة اليسارية لويزا جونواليز بفارق يزيد عن مليون صوت، بحسب ما أفادت به السلطات الانتخابية.
وكسب نوبوا شعبية من خلال حملته القوية ضد الجريمة المنظمة في وقت تصاعد فيه العنف في البلاد، مما دفعه إلى إعلان أن الإكوادور تمر بحالة "نزاع مسلح داخلي".
وقالت حكومة نوبوا إن من يقفون خلف التهديد الأخير هم "هياكل إجرامية" و"جهات سياسية هزمت في صناديق الاقتراع".
وأشار نوبوا إلى تقرير استخباراتي عسكري مزعوم، يتداول عبر وسائل التواصل الاجتماعي، جاء فيه أنه بعد انتخابات الأحد "بدأ نقل قتلة مأجورين من دول عدة إلى الإكوادور".

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محاولة اغتيال
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