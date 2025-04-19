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إسرائيل تمنع رئيس الوزراء الفلسطيني من جولة بالضفة

رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد مصطفى (أرشيفية)
20 ابريل 2025 01:19

رام الله (وكالات)

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منعت السلطات الإسرائيلية، أمس، رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى من زيارة عدد من البلدات والقرى في محافظتي رام الله ونابلس بالضفة الغربية. وقالت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، في منشور أوردته على صفحتها بموقع «فيسبوك»، إن «سلطات الاحتلال الإسرائيلي ودون سابق إنذار منعت زيارة رئيس الوزراء محمد مصطفى من القيام بجولة ميدانية في بلدات دوما وقصرة في محافظة نابلس، وبلدتي برقا ودير دبوان في محافظة رام الله والبيرة». وأضافت أن هذا الإجراء التعسفي  يأتي استكمالاً لسلسلة إجراءات عنصرية تتخذها سلطات الاحتلال بحق الحكومة الفلسطينية، وذلك في محاولة يائسة منها للعمل على خلخلة الثقة بين الحكومة والمواطن الفلسطيني.

إسرائيل
فلسطين
الضفة الغربية
رئيس الوزراء الفلسطيني
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