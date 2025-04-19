الأردن ومصر يبحثان جهود إنهاء حرب غزة

عمان (الاتحاد)

بحث عاهل الأردن الملك عبد الله الثاني، أمس، مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، جهود إنهاء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة الفلسطيني المستمرة منذ 7 أكتوبر 2023.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي تلقاه الملك عبد الله من الرئيس السيسي، وفق بيان للديوان الملكي الأردني. وذكر البيان أن الجانبين بحثا الجهود المبذولة لإنهاء الحرب على غزة، واستئناف دخول المساعدات الإنسانية، والتوصل إلى تهدئة شاملة بالإقليم. وتناول الاتصال خطورة استمرار الاعتداءات على الأشقاء الفلسطينيين في الضفة الغربية، والانتهاكات للمقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس.

وجدد الزعيمان تأكيد أهمية بذل كل الجهود لدعم خطة إعادة إعمار غزة دون تهجير سكانها، وتثبيت الفلسطينيين على أرضهم. وفي 4 مارس الماضي، اعتمدت قمة عربية طارئة بشأن فلسطين خطة قدمتها مصر لإعادة إعمار غزة دون تهجير الفلسطينيين منها، على أن يستغرق تنفيذها خمس سنوات، وتكلف نحو 53 مليار دولار. كما بحث ملك الأردن والسيسي آليات توسيع آفاق التعاون بين الأردن ومصر، بما يعزز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، وفق البيان ذاته. وأكد الرئيس السيسي على دعم مصر المطلق للأردن في مواجهة كل ما يستهدف أمنه واستقراره. والثلاثاء الماضي، أعلنت المخابرات الأردنية في بيان إحباط مخططات كانت تهدف إلى المساس بالأمن الوطني، والقبض على 16 شخصاً ضالعين بها.