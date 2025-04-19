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زيلينسكي يرد على هدنة أعلنها بوتين

جنود أوكرانيون يحملون صواريخ استعدادا لإطلاقها
19 ابريل 2025 23:05

رد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي على هدنة مؤقتة على جبهات القتال أعلنها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في وقت سابق اليوم السبت بمناسبة عيد الفصح.
وقال زيلينسكي إن أوكرانيا ستلتزم بالهدنة.
وجاء في منشور لزيلينسكي، على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي "إذا أصبحت روسيا فجأة مستعدة للانخراط حقا في وقف كامل وغير مشروط" للعمليات القتالية، "فإن أوكرانيا ستتصرف على النحو نفسه". واقترح الرئيس الأوكراني "تمديد الهدنة إلى ما بعد عيد الفصح الواقع في 20 أبريل".
كان بوتين قال، في تصريحات متلفزة خلال حديث مع رئيس الأركان فاليري غيراسيموف "اليوم، من الساعة 18,00 (15,00 ت غ) وحتى منتصف ليل الأحد (21,00 ت غ)، يعلن الجانب الروسي هدنة بمناسبة عيد الفصح".
وأضاف أن قرار روسيا المضي قدما بالهدنة "مبني على أساس أن الجانب الأوكراني سيحذو حذونا، ويجب على قواتنا أن تكون مستعدة لمقاومة خروق محتملة للهدنة واستفزازات، وأي أعمال عدوانية".

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المصدر: وكالات
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الأزمة الأوكرانية
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