الأحد 20 ابريل 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

«الشباب» الإرهابية تقتل وتصيب أطفالاً في مقديشو

أفراد من الجيش الصومالي (أرشيفية)
20 ابريل 2025 01:19

مقديشو (الاتحاد) 

أخبار ذات صلة
إصابات جراء سقوط قذيفة في مقديشيو
مقتل عشرات الإرهابيين بعمليات عسكرية في الصومال

قتل طفل وأصيب آخران من أسرة واحدة، أمس، جراء سقوط قذيفة هاون أطلقتها حركة «الشباب» المرتبطة بتنظيم «القاعدة» الإرهابي،  في مديرية حمر ججب بالعاصمة الصومالية مقديشو. ووفقاً لما أوردته وكالة الأنباء الصومالية (صونا)، فقد استهدفت القذيفةُ الأطفالَ صباح أمس أثناء توجههم إلى إحدى المدارس الأهلية في حيهم. وأكد والدا الأطفال، في تصريح لوسائل الإعلام الوطنية، أن القذيفة، التي سقطت، أسفرت عن مقتل طفل واحد وإصابة طفلين آخرين بجروح خطيرة. وأشارت الوكالة إلى أن «العناصر الإرهابية لجأت إلى إطلاق القذائف على الأطفال الأبرياء عقب العمليات العسكرية المكثفة التي يشنها الجيش الوطني الصومالي، والتي أسفرت حتى الآن عن مقتل المئات من عناصر الجماعة، بينهم قياديون»، فضلا عن تقويض قدراتها العملياتية وقطع خطوط إمدادها بالكامل. 
وشنت حركة «الشباب» هجمات إرهابية في الأسابيع الأخيرة، وأطلقت في مطلع أبريل الجاري عدة قذائف قرب مطار مقديشو. كما استهدفت معسكر هالاني، وهو مجمع محصن قرب مقديشو، يضم مكتب الأمم المتحدة وبعض الوكالات الإنسانية والبعثات الأجنبية، وفقاً لما أعلنته بعثة الاتحاد الأفريقي.

حركة الشباب الإرهابية
الصومال
مقديشو
تنظيم القاعدة الإرهابي
آخر الأخبار
"أورا ديفيلوبرز" تُسرع نموّها في الإمارات بإنشاء مقر رئيسي جديد وتعيينات قيادية
"أورا ديفيلوبرز" تُسرع نموّها في الإمارات بإنشاء مقر رئيسي جديد وتعيينات قيادية
18 ابريل 2025
الإمارات والأمم المتحدة.. شراكة فاعلة لدعم السودان
الأخبار العالمية
الإمارات والأمم المتحدة.. شراكة فاعلة لدعم السودان
20 ابريل 2025
صورة من آثار القصف الأميركي ضد أهداف «حوثية» في ميناء رأس عيسى النفطي (رويترز)
الأخبار العالمية
«الحوثيون» يزرعون ألغاماً في الحُديدة تحسباً لعملية برية
20 ابريل 2025
سوريون ينتظرون دورهم في طابور أمام صراف آلي في دمشق (أ ف ب)
الأخبار العالمية
الأمم المتحدة: تعافي سوريا يجب أن يبدأ دون انتظار رفع العقوبات
20 ابريل 2025
توافق أميركي إيراني على مباحثات جديدة في مسقط
الأخبار العالمية
توافق أميركي إيراني على مباحثات جديدة في مسقط
20 ابريل 2025
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©