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نيجيريا.. مقتل العشرات في مجزرة نفذها مسلحون

هجوم على قرية في نيجيريا (أرشيفية)
20 ابريل 2025 00:49

قتل مسلحون 56 شخصا على الأقل في ولاية بينو في وسط نيجيريا، وفق ما أعلن مسؤول في مكتب حاكم المنطقة السبت.
وقال سولومون يوربيف المستشار الإعلامي في الولاية، إثر زيارة أجراها الحاكم هياسينث آليا لموقع الهجوم، إن "حصيلة قتلى الهجمات ارتفعت إلى 56 وفق أحدث تعداد"، في إشارة إلى الهجوم الذي وقع الخميس.
كانت حصيلة سابقة أفادت بمقتل 17 شخصا في المجزرة.
وأوضحت أنيني سيويسي كاثرين المتحدثة باسم الشرطة، في بيان، أن "عددا كبيرا من العناصر، الذين يُشتبه في أنهم أعضاء ميليشيا، اجتاحوا" منطقة في ولاية بينو. 
وبينما كانت قوات الأمن تصد المهاجمين، أطلق هؤلاء "النار بشكل متقطع على مزارعين".
وأضافت المتحدثة "للأسف وقع هجوم متزامن غير متوقع" في بلدة مجاورة.

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المصدر: آ ف ب
نيجيريا
هجوم
ميليشيات
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