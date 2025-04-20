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قتلى إثر انهيار مبنى سكني في ضواحي نيودلهي

قتلى إثر انهيار مبنى سكني في ضواحي نيودلهي
20 ابريل 2025 12:21

لقي 11 شخصاً على الأقل، بينهم ثلاثة أطفال، مصرعهم، إثر انهيار مبنى سكني في ساعة مبكرة من صباح السبت في منطقة شمال شرق نيودلهي، وفقاً لما أفادت به السلطات الهندية ووسائل إعلام محلية.
وقالت قناة "إن دي تي في" إن فرق الإنقاذ التي باشرت عمليات البحث فور وقوع الحادث، تمكنت من انتشال 11 شخصاً أحياءً من تحت الأنقاض، فيما تم الإعلان عن وفاة 11 آخرين.
ويقطن المنطقة التي وقع فيها الحادث عدد كبير من المهاجرين من أجزاء مختلفة من البلاد.

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وأعرب رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، عن حزنه للخسائر البشرية، قائلاً: "أنا حزين للخسائر في الأرواح".
كما عبّرت رئيسة البلاد دروبادي مورمو، عن أسفها لسقوط هذا العدد من الضحايا، بينهم نساء وأطفال.

 

المصدر: وكالات
انهيار مبنى
الهند
نيودلهي
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