حزب "الخضر" الفرنسي يعيد انتخاب مارين تونديلييه أمينة عامة

أعاد حزب الخضر الفرنسي، ليلة أمس السبت، انتخاب مارين تونديلييه أمينة عامة له، وبأغلبية ساحقة بلغت 73% من الأصوات، متقدمة بفارق كبير على منافسيها الثلاثة.

وواجهت تونديلييه، كلاً من النائبة الأوروبية السابقة كريمة ديلي (13%)، ونائب عمدة باريس، فلورنتان لوتيسيي (8%)، ونائبة عمدة بوردو، هارموني لوسيرف-مونيي (6%)، فيما سيضطر إيريك بيول، عمدة غرونوبل، إلى خوض جولة ثانية للتنافس على منصب الناطق باسم الحزب.

يُذكر أن تونديلييه، التي تتولى قيادة الحزب منذ ديسمبر 2022، سبق أن فازت الأسبوع الماضي بتصويت جزئي لاختيار أعضاء المجلس الفيدرالي، وهو بمنزلة "البرلمان الداخلي" للحزب، لكنها لم تحصد فيه سوى أغلبية نسبية بحسب خصومها.

ومن المقرر إجراء جولة تصويت جديدة بين 24 و26 أبريل لاستكمال تشكيل المجلس الفيدرالي، على أن يُختتم المؤتمر الحزبي بـ"مؤتمر التنصيب" في 26 أبريل بمدينة بانتان (سين-سان-دوني) قرب باريس.