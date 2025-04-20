الأحد 20 ابريل 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

السلطات الصحية الفرنسية تحقق في تلوث جديد لمياه "بيريي"

السلطات الصحية الفرنسية تحقق في تلوث جديد لمياه "بيريي"
20 ابريل 2025 11:34

أعلنت السلطات الصحية في إقليم أوكسيتاني الفرنسي، اكتشاف تلوث جديد في زجاجات مياه "بيريي" المنتجة في مصنع فيرجيز، مشيرة إلى فتح تحقيقات بكتريولوجية إضافية عقب ثلاث حالات موثقة من "عدم المطابقة الصحية".

وذكرت إذاعة فرنسا الدولية، أن نحو 300 ألف زجاجة سعة 75 سنتيليتر قد تم اعتبارها ملوثة بـ"بكتيريا معوية ممرِضة" بعد عملية فحص داخلي أجريت في 11 مارس الماضي.

وتعود هذه الزجاجات إلى دفعات إنتاج بتاريخ 10 و11 مارس، حيث تم رصد وجود كوليفورم (نوع من الإشريكية القولونية) في الفحوص، ما دفع الشركة إلى تجميد توزيعها لحين استكمال التحاليل.

أخبار ذات صلة
حزب "الخضر" الفرنسي يعيد انتخاب مارين تونديلييه أمينة عامة
«مراد» يُطارد لقب «بري قرطاج» في «مضمار تولوز»

وكشفت الشركة في بيانها، أن هناك أيضًا دفعة ثانية مكونة من 395 منصة تحميل، أبلغت الشركة بشأنها عن خلل متعلق بتزويد الأغطية، ما أدى إلى عدم مطابقة فنية تم تسجيلها في 22 مارس، وتبعتها إشعارات رسمية في 4 أبريل. كما رُصدت حالات تلوث بكتيري في 10 أبريل أثناء مراقبة صحية أجرتها "ARS" على الآبار وخطوط التعبئة، ما أدى إلى عزل دفعة أخرى تضم 1018 منصة تحميل.

ورغم هذه التلوثات المتكررة، أكدت الشركة أن حالات مماثلة في فبراير ومارس خضعت لتحاليل تكميلية أظهرت لاحقًا مطابقتها، ما سمح بتوزيعها بقرار مشترك بين "ARS" ومحافظة "Gard".

من جهتها، أوضحت مياه نيسليه، المالكة للعلامة التجارية "Maison Perrier"، أن بعض الزجاجات حجزت داخل المخازن بسبب تجاوزات طفيفة في "الفلورا الطبيعية غير الممرِضة" أو نتيجة تدخلات تقنية سببت خللاً.

 

المصدر: وام
فرنسا
تلوث المياه
آخر الأخبار
"أورا ديفيلوبرز" تُسرع نموّها في الإمارات بإنشاء مقر رئيسي جديد وتعيينات قيادية
"أورا ديفيلوبرز" تُسرع نموّها في الإمارات بإنشاء مقر رئيسي جديد وتعيينات قيادية
18 ابريل 2025
صقر غباش يبحث مع رئيس الجمعية الوطنية الباكستانية تعزيز التعاون
علوم الدار
صقر غباش يبحث مع رئيس الجمعية الوطنية الباكستانية تعزيز التعاون
اليوم 13:15
الشارقة وشباب الأهلي وشرطة دبي أبطال كأس الاتحاد للكاراتيه
الرياضة
الشارقة وشباب الأهلي وشرطة دبي أبطال كأس الاتحاد للكاراتيه
اليوم 13:03
الدوري السعودي.. مواجهات حاسمة في سباق اللقب
الرياضة
الدوري السعودي.. مواجهات حاسمة في سباق اللقب
اليوم 13:00
بعد أن أطاح ريال مدريد.. هل يُتوج أرسنال بـ «أبطال أوروبا»؟
الرياضة
بعد أن أطاح ريال مدريد.. هل يُتوج أرسنال بـ «أبطال أوروبا»؟
اليوم 12:28
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©