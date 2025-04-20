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بكين تدعو واشنطن إلى إنهاء التوترات التجارية

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20 ابريل 2025 13:47

 دعا سفير الصين لدى الولايات المتحدة، شيه فنغ، واشنطن إلى السعي للتوصل إلى توافق مع بكين والتعايش السلمي، لكنه شدد أيضا على أن الصين جاهزة للرد في ظل تصاعد التوترات التجارية.
وفي تصريحات خلال فعالية عامة في واشنطن، نُشرت تفاصيلها على الموقع الإلكتروني للسفارة الصينية، قال شيه إن الرسوم الجمركية ستدمر الاقتصاد العالمي، وقارن بين الكساد الكبير والرسوم الجمركية التي فرضتها الولايات المتحدة عام 1930.
وتوقفت التجارة الضخمة تقريبا بين أكبر اقتصادين في العالم بسب التوترات التجارية وذلك مع فرض رسوم جمركية تزيد عن 100 بالمئة في كلا الاتجاهين، ومجموعة من القيود التجارية والاستثمارية والثقافية.
وقال ترامب يوم الجمعة إن الولايات المتحدة تُجري محادثات جيدة بشكل خاص مع الصين وسط التوترات التجارية بين البلدين.
وأضاف للصحفيين في البيت الأبيض "بالمناسبة، لدينا محادثات جيدة مع الصين. إنها، في الواقع، جيدة للغاية". ولم يُقدم أي تفاصيل إضافية.
وتقول الصين إن على الولايات المتحدة إظهار الاحترام قبل إمكانية إجراء أي محادثات بين الجانبين.
وأكد السفير الصيني معارضة بلاده للضغوط التجارية لكنه أشار إلى أنها سترد على أي دولة تفرض عليها رسوما جمركية.

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الرسوم الجمركية
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