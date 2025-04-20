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هزات أرضية تضرب تايلاند وميانمار

زلزال
20 ابريل 2025 13:43

ذكرت إدارة الأرصاد الجوية التايلاندية أنه تم الإبلاغ عن أكثر من 15 هزة أرضية في شيانج ماي وماي هونج سون في تايلاند وعلى طول الحدود مع ميانمار خلال الـ24 ساعة الماضية. وأضافت إدارة الأرصاد الجوية أن تلك الزلازل وقعت في الفترة ما بين الساعة 34ر0  و46ر9 صباح اليوم الأحد، حسب صحيفة ذا نيشن التايلاندية اليوم. وتركزت معظم الهزات الأرضية في ماي هونج سون وتشيانج ماي وميانمار. وبلغت قوة الزلزال الأقوى 3.3 درجة على مقياس ريختر، ووقع في الساعة الواحدة و41 دقيقة صباحا (بتوقيت تايلاند)، وكان مركزه في ميانمار . ولم ترد أي تقارير أولية عن حدوث أضرار ناجمة عن تلك الزلازل.

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المصدر: وكالات
تايلاند
هزات أرضية
ميانمار
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