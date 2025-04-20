العراق يبحث مع الأمم المتحدة ترتيبات إنهاء بعثتها

ناقش رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، اليوم الأحد، مع مسؤول أممي كبير سير التحضيرات والترتيبات لإنهاء عمل بعثة الأمم المتحدة في العراق (يونامي)، المقرر إتمامه في شهر أغسطس من العام المقبل.

جاء ذلك خلال لقاء السوداني مع أتول كهاري وكيل أمين عام الأمم المتحدة لشؤون الدعم العملياتي.

وقال بيان صادر عن الحكومة العراقية إن "اللقاء شهد التباحث في سير التحضيرات والترتيبات لإنهاء عمل بعثة يونامي في العراق".

كما أشاد السوداني بـ"التنسيق الشفاف والسلس في عملية إنهاء بعثة يونامي الذي يمثل بداية لفصل جديد من التعاون في مختلف القطاعات والمجالات والبرامج مع المنظمة الدولية".

وأكد رئيس الوزراء "اهتمام العراق الكبير بالتعاون مع الأمم المتحدة"، معرباً عن "تقديره لكل ما قدمته من مساعدة للعراق والشعب العراقي منذ انتخابات عام 2005 ولغاية اليوم".

بدوره، أوضح كهاري أن "العراق اليوم يعيش مستوى متقدما من الأمن والانفتاح والتطور العمراني، الذي يقابل تقدما موازيا في مجالات الاستقرار السياسي والنمو الإيجابي في التنمية الاقتصادية، وتحقيق متطلبات العمليات الانتخابية المتوالية، والحرص على تأمين نجاحها".