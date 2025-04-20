متحدث باسم الكرملين يدلي بتصريح عن الهدنة في أوكرانيا

نقلت وكالة "تاس"الروسية للأنباء عن دميتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين قوله، اليوم الأحد، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لم يصدر أمرا بتمديد وقف إطلاق النار في أوكرانيا الذي أعلنه، أمس السبت، بمناسبة عيد الفصح.

وينتهي وقف إطلاق النار عند منتصف الليل بالتوقيت المحلي (2100 بتوقيت جرينتش) اليوم الأحد.

كان بوتين أعلن، أمس، هدنة مؤقتة في جبهات القتال في أوكرانيا تبدأ مساء السبت وتستمر حتى منتصف ليل الأحد.

وقال بوتين، في تصريحات متلفزة خلال حديث مع رئيس الأركان فاليري غيراسيموف "اليوم، من الساعة 18,00 (15,00 ت غ) وحتى منتصف ليل الأحد (21,00 ت غ)، يعلن الجانب الروسي هدنة بمناسبة عيد الفصح".