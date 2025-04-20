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مقتل جنود بانفجار ذخائر في لبنان

محققون يتفقدون مكان الانفجار في جنوب لبنان
20 ابريل 2025 21:10

أعلن الجيش اللبناني، اليوم الأحد، مقتل ثلاثة عسكريين نتيجة انفجار ذخائر أثناء نقلها في جنوب البلاد، بعد نحو أسبوع على مقتل جندي بانفجار "جسم مشبوه" في المنطقة.
وقال الجيش، في بيان "استشهد ضابط وعسكريان في الجيش وأصيب عدد من السكان نتيجة انفجار ذخائر أثناء نقلها داخل آلية عسكرية، وذلك في منطقة بريقع-النبطية"، على مسافة نحو 20 كيلومترا من الحدود.
وأشار إلى أنه فتح "التحقيقات اللازمة لكشف ملابسات الحادثة".
شاهد مراسل صحفي في بريقع عددا من السيارات المحترقة على طريق قطعها الجيش وفرض طوقا أمنيا في محيطها. كما أصيبت محال ومبانٍ مجاورة ببعض الأضرار جراء الانفجار.
وأعلنت الرئاسة اللبنانية أن الرئيس جوزيف عون قدم لقائد الجيش رودولف هيكل التعازي في مقتل العسكريين "الذين سقطوا في أثناء... إبعاد الخطر عن سكان القرى".
كما عزّى رئيس الوزراء نواف سلام في مقتل العسكريين "الذين بدمائهم وبجهود رفاقهم يحمون البلاد ويصونون وحدتها".

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