باكستان وأفغانستان تتفقان على عدم استخـدام أراضيهما ضـد بعضهمـا

إسلام آباد (وكالات)

توصلت باكستان وأفغانستان إلى اتفاق حاسم في الآراء حول عدم السماح باستخدام أراضيهما لأي نشاط غير مشروع ضد بعضهما البعض، واتخاذ أشد الإجراءات صرامة في هذا الصدد. جاء ذلك، خلال تصريحات أدلى بها نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الباكستاني إسحاق دار خلال مؤتمر صحفي في كابول، حسب صحيفة «ذا نيشن» الباكستانية، أمس. وبشأن القرارات الرئيسية التي تم اتخاذها خلال زيارته التي استمرت يوماً واحداً إلى كابول، قال إسحاق دار إنه تقرر تشغيل نظام التتبع والتعقب اعتباراً من 30 يونيو هذا العام لتسريع التجارة عبر الحدود بين البلدين. كما أكدت باكستان وأفغانستان التزامهما بتعزيز العلاقات ذات المنفعة المتبادلة واتفقتا على أهمية الحفاظ على الانخراط رفيع المستوى.

وفيما يتعلق بإعادة اللاجئين الأفغان من باكستان، قال إسحاق دار إن الحكومة تضمن أن تجرى العملية بكامل الكرامة والشرف دون عدم احترام لأي فرد. وقال إن علاقة باكستان وأفغانستان أشبه بعلاقة شقيقين، ويجب أن تبقى كذلك.