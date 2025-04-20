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لافروف يوجه تحذيرا إلى الدول الأوروبية

وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف
20 ابريل 2025 22:06

حذّر وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الأحد، الدول الأوروبية من التحدث مع روسيا بلغة التفوق.
وأضاف لافروف أنه: "مع روسيا، بمثل هذه اللغة (التفوق)، ليست هناك حاجة للحديث"، بحسبما نقلته عنه وكالة "سبوتنيك" الروسية للأنباء.
وحذر لافروف من أنه إذا كان هذا "تحالف الراغبين يقوده على الأقل بعض القادة العقلاء، فعليهم أن يدركوا ذلك بسرعة".
وشدد لافروف على أن روسيا "لن تتسامح مع مظاهر الميول النازية في أوروبا، وستبذل موسكو قصارى جهدها لضمان أن هذه الأيديولوجية النازية لن ترفع رأسها وتدمر".
وبحسب سبوتنيك، لاحظت السلطات الروسية مرارا وتكرارا أن بعض الدول الغربية "تحاول تزوير التاريخ". وقالت الوكالة إنه "كما أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، فإن موسكو ملزمة بضمان الحفاظ على حقيقة الحرب الوطنية العظمى ومقاومة محاولات تزوير تاريخها".

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المصدر: د ب أ
سيرغي لافروف
سيرجي لافروف
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