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البرلمان العربي: ضرورة تنسيق الجهود لضمان وصول المساعدات

جانب من اجتماع لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية بالبرلمان العربي (وكالات)
21 ابريل 2025 01:19

القاهرة (الاتحاد)

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أكدت لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية بالبرلمان العربي، أمس، ضرورة تنسيق الجهود بين الدول العربية كافة لضمان وصول المساعدات إلى المتضررين في غزة.
جاء ذلك في اجتماع عقدته اللجنة ضمن أعمال جلسات البرلمان العربي واجتماعات لجانه الدائمة التي تستضيفها العاصمة العراقية بغداد، بمشاركة وفود برلمانية عربية لبحث عدد من القضايا والملفات، تمهيداً لرفعها إلى جلسة البرلمان المقبلة.
وذكر البرلمان العراقي، في بيان، أن لجنة «الشؤون الاقتصادية والمالية» التي اجتمعت برئاسة رئيسها محمد البكوري ناقشت مجموعة من القضايا ذات الطابع المالي والاقتصادي، أبرزها مشروع مبادرة عربية لتأمين الاحتياجات الأساسية لأطفال غزة.  وأضاف، أن اللجنة بحثت أيضاً تطورات أزمة اللاجئين العرب التي تستدعي تكثيف الجهود لمعالجتها، إلى جانب الحصار الذي تفرضه القوات الإسرائيلية، وتجويع سكان غزة، معتبرة ذلك انتهاكاً صارخاً لحقوق الإنسان.

البرلمان العربي
غزة
قطاع غزة
فلسطين
إسرائيل
العراق
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