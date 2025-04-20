189 فلسطينياً ضحايا القصف الإسرائيلي على غزة في 24 ساعة

غزة (الاتحاد)

أعلنت السلطات الصحية في قطاع غزة، أمس، مقتل 44 فلسطينياً وإصابة 145 آخرين في عمليات قصف نفذتها القوات الإسرائيلية على مناطق مختلفة في القطاع خلال الساعات الـ 24 الماضية.

وقالت السلطات الصحية في قطاع غزة في بيان صحفي، إن «حصيلة عدوان الاحتلال على القطاع ارتفعت بذلك منذ السابع من أكتوبر 2023 إلى 51201 شهيد و116869 مصاباً»، وأشارت إلى أن الحصيلة منذ 18 من مارس 2025 بلغت 1827 قتيلاً و4828 مصاباً. وأشارت إلى أن عدداً من الضحايا ما زالوا تحت ركام المنازل المدمرة وفي الطرقات، حيث يصعب على طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.