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زيلينسكي يقدّم اقتراحا بشأن هدنة جديدة

جندي أوكراني يطلق قذيفة
20 ابريل 2025 22:53

قدّم الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الأحد، اقتراحا يتعلق بهدنة جديدة في الأزمة الحالية.
يأتي ذلك بعد انقضاء مدة الهدنة التي أعلنها، أمس السبت، الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بمناسبة عيد الفصح.
وقال زيلينسكي إن أوكرانيا تقترح على روسيا وقف هجمات الطائرات المسيرة والصواريخ على البنية التحتية المدنية لمدة 30 يومًا على الأقل.
وأضاف زيلينسكي في مقابلة مع منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي "إذا لم توافق روسيا على هذه الخطوة، فسيكون ذلك دليلاً على أنها تنوي الاستمرار في فعل ما يُدمر الحياة".
ونقلت وكالة "تاس"الروسية للأنباء عن دميتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين قوله، في وقت سابق اليوم الأحد، إن الرئيس بوتين لم يصدر أمرا بتمديد وقف إطلاق النار في أوكرانيا الذي أعلنه، أمس السبت، بمناسبة عيد الفصح.
وينتهي وقف إطلاق النار عند منتصف الليل بالتوقيت المحلي (2100 بتوقيت جرينتش) اليوم الأحد.
كان بوتين أعلن، أمس، هدنة مؤقتة في جبهات القتال في أوكرانيا تبدأ مساء السبت وتستمر حتى منتصف ليل الأحد.

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المصدر: وكالات
فولوديمير زيلينسكي
هدنة
وقف إطلاق النار
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