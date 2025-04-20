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ترامب يأمل التوصل لاتفاق روسي-أوكراني قريبا

ترامب يلوح بيده وهو يغادر البيت الأبيض
21 ابريل 2025 00:32

أعرب الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الأحد، عن أمله من أن تتوصل روسيا وأوكرانيا إلى اتفاق هذا الأسبوع ينهي الأزمة الحالية.
وقال ترامب، في منشور على موقع "تروث سوشيال": "ستبدأ كلتاهما بعد ذلك في إقامة علاقات تجارية ضخمة مع الولايات المتحدة المزدهرة وتحقيق ثروة طائلة!".
كان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي قدّم، في وقت سابق الأحد، اقتراحا يتعلق بهدنة جديدة.
وقال زيلينسكي إن أوكرانيا تقترح على روسيا وقف هجمات الطائرات المسيرة والصواريخ على البنية التحتية المدنية لمدة 30 يومًا على الأقل. 
تأتي تصريحات ترامب وزيلينسكي بعد انقضاء مدة الهدنة التي أعلنها، أمس السبت، الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بمناسبة عيد الفصح.

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المصدر: وكالات
دونالد ترامب
الأزمة الأوكرانية
اتفاق
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