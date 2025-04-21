نائب الرئيس الأميركي يبدأ زيارة إلى الهند

وصل نائب الرئيس الأميركي جيه دي فانس اليوم الاثنين إلى الهند في زيارة تمتد لأربعة أيام تتضمن ارتباطات شخصية ومحادثات تجارية.

ومن المقرر أن يلتقي فانس برئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي في اليوم الأول من زيارته. ومن المتوقع أن يجري الرجلان مناقشات حول العلاقات الثنائية التي تم تحديدها في فبراير عندما التقى مودي بالرئيس الأميركي دونالد ترامب في واشنطن. وتعد الولايات المتحدة أكبر شريك تجاري للهند، ويجري البلدان الآن مفاوضات تهدف إلى إبرام اتفاقية تجارة ثنائية هذا العام. وحددت الدولتان هدفا طموحا يتمثل في مضاعفة التجارة الثنائية بين البلدين إلى 500 مليار دولار بحلول عام 2030.