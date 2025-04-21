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دوي صفارات الإنذار في العاصمة الأوكرانية كييف

جانب من كييف(أرشيفية)
21 ابريل 2025 09:43

دوت صفارات الإنذار في العاصمة الأوكرانية كييف والنصف الشرقي من البلاد للتحذير من غارات جوية، في الوقت الذي هزت فيه انفجارات مدينة ميكولايف بشرق البلاد في ساعة مبكرة من صباح اليوم الاثنين.
جاء ذلك بعد ساعات من انتهاء هدنة أعلنها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ليوم واحد بمناسبة عيد القيامة. وتبادلت كييف وموسكو الاتهامات بشن آلاف الهجمات التي انتهكت الهدنة التي أشار الكرملين أمس الأحد إلى أنه لن يتم تمديدها.
وقالت واشنطن إنها سترحب بتمديد الهدنة وكرر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي مرارا استعداد أوكرانيا لوقف الضربات لمدة 30 يوما في الحرب.
ونقلت وكالة تاس الروسية للأنباء عن المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف قوله ردا على سؤال عن تمديد وقف إطلاق النار "ليست هناك أوامر أخرى".
وبدأت التحذيرات من الغارات الجوية في بعض مناطق شرق أوكرانيا بعد دقائق من منتصف الليل وفقا لبيانات القوات الجوية مع امتداد التحذيرات تدريجيا نحو المناطق الوسطى من البلاد.
وقالت الإدارة العسكرية في كييف في منشور على مواقع التواصل الاجتماعي الساعة 4:41 صباحا بالتوقيت المحلي (0141 بتوقيت جرينتش) "نحث سكان المدينة على التوجه فورا إلى أقرب الملاجئ والبقاء هناك لحين انتهاء الخطر".


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وساطة إماراتية
المصدر: وكالات
روسيا
كييف
روسيا وأوكرانيا
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