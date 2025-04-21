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روسيا: الموقف الأميركي من انضمام أوكرانيا لـ"الناتو" يبعث على الرضا

دميتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين
21 ابريل 2025 14:59

قال الكرملين، اليوم الاثنين، إن موقف إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، بشأن استبعاد انضمام أوكرانيا إلى حلف شمال الأطلسي "الناتو" يبعث على الرضا لدى موسكو، لكنه أحجم عن التعليق على آمال ترامب في التوصل إلى اتفاق هذا الأسبوع.
وصرح المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، بأن الرئيس فلاديمير بوتين وروسيا لا يزالان منفتحين على إيجاد تسوية للأزمة الأوكرانية، وأن العمل مع الولايات المتحدة مستمر.
وفي فبراير الماضي، استبعد ترامب انضمام كييف إلى "الناتو"، مؤكداً أنه لا يعتقد أن حصول أوكرانيا على عضوية الحلف شيء عملي.

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المصدر: رويترز
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