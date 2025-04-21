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شيخ الأزهر ناعياً البابا فرنسيس: رجل الإنسانية من طراز رفيع

أرشيفية
21 ابريل 2025 16:00

نعى فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، رئيس مجلس حكماء المسلمين، قداسة البابا فرنسيس، بابا الكنيسة الكاثوليكية، الذي وافته المنية، اليوم الاثنين، بعد رحلة حياة سخرها في العمل من أجل الإنسانية، ومناصرة قضايا الضعفاء، ودعم الحوار بين الأديان والثقافات المختلفة. 
وأكد شيخ الأزهر، في بيان نشره الأزهر الشريف على صفحته بموقع "فيسبوك"، اليوم الاثنين، أن "البابا فرنسيس كان رمزاً إنسانياً من طراز رفيع، لم يدخر جهداً في خدمة رسالة الإنسانية، وقد تطورت العلاقة بين الأزهر والفاتيكان في عهده بدءاً من حضور قداسته لمؤتمر الأزهر العالمي للسلام عام 2017، مروراً بتوقيع وثيقة الأخوة الإنسانية التاريخية عام 2019، إلى غير ذلك من اللقاءات والمشروعات المشتركة التي توسعت بشكل ملحوظ خلال السنوات الماضية". 
وتقدم شيخ الأزهر، بخالص العزاء وصادق المواساة إلى أتباع الكنيسة الكاثوليكية حول العالم، وإلى أسرة قداسة البابا فرنسيس الراحل.

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