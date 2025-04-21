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روسيا تدلي بتصريحات بشأن هدنة عيد الفصح

جندي أوكراني يطلق صواريخ "غراد"
21 ابريل 2025 17:32

أكدت روسيا، اليوم الاثنين، أنها استأنفت القتال بعد هدنة بمناسبة عيد الفصح استمرت 30 ساعة، أعلنها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، في بيان، أنها نفذت ضربات باستخدام الطائرات والمسيرات والمدفعية على أهداف عسكرية في 74 موقعا بعد "انتهاء فترة سريان الهدنة".
كانت وكالة "تاس" الروسية للأنباء نقلت عن دميتري بيسكوف المتحدث باسم الرئاسة الروسية قوله، أمس الأحد، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لم يصدر أمرا بتمديد وقف إطلاق النار في أوكرانيا الذي أعلنه، السبت، بمناسبة عيد الفصح.
وينتهي وقف إطلاق النار عند منتصف ليل أمس الأحد بالتوقيت المحلي (2100 بتوقيت جرينتش).

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المصدر: وكالات
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