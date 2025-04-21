العالم يعزي في البابا فرنسيس

قدمت دول وشخصيات التعازي في وفاة البابا فرنسيس، اليوم الاثنين، وأشادت برجل الانفتاح والحوار والدفاع عن المهمشين.

في ما يأتي بعض ردود الفعل:

الأمم المتحدة

قال الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إن البابا فرنسيس كان "رسول أمل وتواضع وإنسانية".

وأضاف "كان صوتا ساميا من أجل السلام والكرامة الإنسانية والعدالة الاجتماعية. خلّف وراءه إرثا من الإيمان والخدمة والتعاطف مع الجميع خصوصا مع المهمشين أو المحاصرين بفظائع الحرب"، مضيفا أن البابا "كان رجل دين لكل الأديان".

ووقف مندوبو الدول الأعضاء في مجلس الأمن الدولي دقيقة صمت في ذكرى البابا.

الولايات المتحدة

كتبت الرئاسة الأميركية عبر منصة "إكس"، "ارقد بسلام، البابا فرنسيس"، مرفقة منشورها بصور للباب ملتقيا الرئيس دونالد ترامب ونائب الرئيس جاي دي فانس في مناسبتين منفصلتين.

كذلك، قدم نائب الرئيس الأميركي جاي دي فانس الذي استقبله البابا فرنسيس لفترة وجيزة الأحد قبل ساعات قليلة من وفاته، تعازيه "إلى ملايين المسيحيين في جميع أنحاء العالم".

وقال الرئيس الأميركي السابق جو بايدن "البابا فرنسيس سيبقى في الذاكرة كواحد من أهم القادة في عصرنا وأصبحت شخصا أفضل بعد أن تعرفت عليه".

الجامعة العربية

قال الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط إن البابا "كان صوتا فريدا للإنسانية والضمير في زمن اختار فيه الكثيرون أن يعطوا ظهورهم لهذه القيم".

وقالت الأمانة العامة، في بيان "مواقف البابا الشجاعة، والتي انحازت للسلام والتعايش، ستبقى نموذجاً على سماحة الأديان ودورها المهم في التقريب بين الشعوب".

مصر

قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إن وفاة البابا تمثل "خسارة جسيمة للعالم أجمع، إذ كان صوتاً للسلام والمحبة والرحمة".

ووصف شيخ الأزهر البابا بأنه "أخوه في الإنسانية" الذي توفي "بعد رحلة حياة سخَّرها في العمل من أجل الإنسانية، ومناصرة قضايا الضعفاء، ودعم الحوار بين الأديان والثقافات المختلفة"، مذكرا بحرصه "على توطيد العلاقة مع الأزهر ومع العالم الإسلامي، من خلال زياراته للعديد من الدول الإسلامية والعربية، ومن خلال آرائه التي أظهرت إنصافا وإنسانية، وبخاصة تجاه العدوان على غزة والتصدي للإسلاموفوبيا المقيتة".

لبنان

نعى الرئيس اللبناني جوزيف عون البابا فرنسيس، معتبرا أن لبنان خسر برحيله "صديقا عزيزا ونصيرا قويا".

وأعلن لبنان الحداد على البابا لمدة ثلاثة أيام.

الأردن

أكد العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني أن البابا فرنسيس كان "رجل سلام حظي بمحبة الشعوب لطيبته وتواضعه".

العراق

حيّا رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني البابا "بعد عمر مديد قضاه في خدمة الإنسانية وتعميق الروابط بين شعوب الأرض والعمل على تعزيز السلام والأهداف والقيم الاجتماعية والأخلاقية الفاضلة".

المغرب

تقدّم العاهل المغربي محمد السادس بالتعزية للمسيحيين والكنيسة "في فقدان شخصية دينية متميزة كرست حياتها لخدمة المبادئ السامية للبشرية جمعاء، والقيم المثلى المشتركة للإيمان والحرية والسلام، والمحبة والتضامن بين مختلف الشعوب".

روسيا

أشاد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بالبابا فرنسيس، ووصفه بأنه "قائد حكيم" و"مدافع مثابر عن القيم العليا للإنسانية والعدالة".

كندا

أعلن رئيس الوزراء الكندي مارك كارني أن "الإرث الأخلاقي والروحي للبابا فرنسيس سيكون الضمير الحي لأجيال. فلنكرّم ذكراه بمواصلة العمل من أجل عالم يعكس التضامن والعدالة والاستدامة التي جسّدها بقوة".

الأرجنتين

أشاد الرئيس الأرجنتيني خافيير ميلي بـ"لطفه" و"حكمته"، على الرغم من "الاختلافات التي تبدو اليوم بسيطة".

أوكرانيا

كتب الرئيس الأوكراني فولوديمير زبلينسكي على منصة "إكس": "كان يعرف كيف يبعث الأمل، ويخفف المعاناة بالصلاة، ويحث على الوحدة. لقد كان يصلي من أجل السلام في أوكرانيا ومن أجل الأوكرانيين".

الاتحاد الأوروبي

أكدت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين أن البابا فرنسيس "ألهم ملايين الأشخاص خارج حدود الكنيسة الكاثوليكية حتى، بتواضعه وحبه الخالص للأكثر عوزا".

فرنسا

اعتبر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن البابا كان "يقف دائما إلى جانب الأكثر ضعفا وهشاشة"، متوجها بالتعازي إلى "الكاثوليك في العالم بأسره".

ألمانيا

أشاد المستشار الألماني المقبل فريدريش بذكرى رجل "استرشد بالتواضع والإيمان برحمة الله".

إيطاليا

أكدت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني أن "رجلا عظيما رحل" في إشارة إلى البابا فرنسيس.

بريطانيا

أعرب الملك تشارلز الثالث عن "الحزن العميق" لوفاة البابا الذي خدم العالم "بإخلاص طوال حياته".

وقدّم رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر تعازيه للكاثوليك في وفاة البابا، مشيدا "بجهوده الحثيثة" من أجل "عالم أكثر عدلاً".

إسبانيا

أشاد رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز بالتزام البابا فرنسيس "بالسلام والعدالة الاجتماعية والأكثر ضعفا".

وأعلنت إسبانيا الحداد الرسمي ثلاثة أيام.

إيرلندا

وصف رئيس الوزراء الإيرلندي مايكل مارتن البابا بأنه "بطل العدالة في العالم الحديث" ومدافع عن "الفقراء" و"المضطهدين".

تركيا

أشاد الرئيس التركي رجب طيب إردوغان بالبابا فرنسيس، "رجل الدولة المحترم" الذي كان "يولي أهمية للحوار بين الأديان".

وتحدّث عن "مبادرات البابا في وجه المآسي الإنسانية، لا سيما القضية الفلسطينية".

الهند

أشاد رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي بالبابا ووصفه بأنه "نموذج للتعاطف والتواضع والشجاعة الروحية"، مشيرا إلى التزامه تجاه الفقراء.

الفلبين

أشاد الرئيس الفلبيني فرديناند ماركوس بالبابا الذي كان يتمتع "بإيمان عميق ومتواضع"، مضيفا "قاد البابا فرنسيس ليس فقط بالحكمة، ولكن بقلب مفتوح للجميع، وخصوصا الفقراء والمهمشين".

إندونيسيا

اعتبر الرئيس الإندونيسي برابوو سوبيانتو أن العالم خسر "مثلا أعلى لطالما التزم بشكل كبير بالسلام والإنسانية والأخوة".

الاتحاد الإفريقي

أشاد رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي محمود علي يوسف ب"التزام البابا الشجاع تجاه القارة الأفريقية ونقل صوت أولئك الذين لا صوت لهم والدفاع عن السلام والمصالحة والتضامن مع المتضررين من النزاعات والفقر".

كينيا

أشاد الرئيس الكيني وليام روتو "بالتزام" البابا "الاندماج والعدالة"، ووصف وفاته بأنها "خسارة كبيرة للمؤمنين الكاثوليك".

نيجيريا

قال الرئيس النيجيري بولا أحمد تينوبو إن البابا كان "بطل الفقراء من دون ملل"، وأكثر الأصوات في العالم "حزما ضد" المتسببين بالتغير المناخي.

جنوب أفريقيا

حيا الرئيس الجنوب أفريقي سيريل رامابوزا "قصة حياة استثنائية" عاشها البابا فرنسيس واهتمامه "بالأفراد المهمشين والمجموعات المهمشة".