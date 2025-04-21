وفد من أوكرانيا يبحث في بريطانيا وقف إطلاق النار

أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الاثنين، أن ممثلين أوكرانيين سيتوجهون إلى العاصمة البريطانية لندن الأربعاء لإجراء محادثات للتوصل إلى "وقف غير مشروط لإطلاق النار" مع روسيا و"سلام حقيقي ودائم".

وأضاف زيلينسكي، على شبكات التواصل الاجتماعي بعد اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر "اعتبارا من الأربعاء سيكون ممثلونا في لندن. أوكرانيا والمملكة المتحدة وفرنسا والولايات المتحدة مستعدة للمضي قدما بشكل بناء قدر الإمكان".

ومن المقرر أن يعقد اجتماع مع ممثلي هذه الدول هذا الأسبوع في العاصمة البريطانية، دون تحديد موعد رسمي لذلك.

والأسبوع الماضي، التقى الأوكرانيون والأميركيون والفرنسيون والبريطانيون في العاصمة الفرنسية باريس للمضي قدما معا بينما تتعثر مفاوضات وقف إطلاق النار التي بدأتها الولايات المتحدة وروسيا وأوكرانيا.