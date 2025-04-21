بكين تحذر واشنطن من ابتزاز شركاء الصين بـ «ورقة الرسوم»

بكين (وكالات)

حذرت بكين الإدارة الأميركية من محاولة ابتزاز دول لتقييد تجارتها مع الصين مقابل إعفاءات من الرسوم الجمركية. وانتقدت الحكومة الصينية، الإدارة الأميركية بسبب مزاعم تفيد بأن واشنطن تمارس ضغوطاً على الدول التي فرضت عليها تعريفات جمركية في إطار «الرسوم المتبادلة»، من أجل تقييد تجارتها مع الصين مقابل الإعفاء من الرسوم الجمركية.

وقالت وزارة التجارة الصينية في بيان، أمس، إن الولايات المتحدة تفرض رسوماً جمركية على شركائها التجاريين تحت اسم «المعاملة بالمثل» وتجبر الدول على التفاوض.

وأضافت: «محاولة الحصول على ما يسمى بالإعفاءات من خلال التضحية بمصالح الآخرين من أجل المصالح الأنانية هي بمثابة المساومة مع النمر على جلده، وهو ما سينتهي بالإخفاق لكلا الجانبين»، مؤكدة ضرورة وقوف جميع الأطراف إلى جانب المساواة والعدالة والدفاع عن القواعد الاقتصادية والتجارية الدولية ونظام التجارة المتعدد الأطراف بشأن التعريفات الثنائية. وذكرت أن الصين تحترم قدرة جميع الأطراف على حل خلافاتها الاقتصادية والتجارية مع الولايات المتحدة من خلال التشاور، مشددة على عزم الصين على حماية حقوقها ومصالحها المشروعة.