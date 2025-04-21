الصومال: «الشباب» في أضعف حالاتها

مقديشو (الاتحاد)

أكد وزير الخارجية والتعاون الدولي، السفير أحمد معلم فقي، أن ميليشيات الشباب الإرهابية باتت في أضعف حالاتها، بعد عامين متتاليين من العمليات العسكرية التي نفذتها الحكومة، والتي شملت الهجمات العسكرية المباشرة، وتجفيف منابع التمويل، ومحاربة أيديولوجيتها المتطرفة.

جاء ذلك في كلمة ألقاها الوزير، أمس، خلال فعالية لدعم الجيش الوطني، أقيمت بمقر الوزارة في العاصمة مقديشو، حيث أعلن عن تبرع الوزارة بشاحنة من الحصص الغذائية الجافة دعماً للقوات المسلحة.

وشدد الوزير على أن الإرهاب لن يتمكن من السيطرة على البلاد، مشيداً بصمود الشعب الصومالي وجرأته في مواجهة ميليشيات الشباب الإرهابية، داعياً السياسيين إلى دعم الجيش الوطني. وأشار إلى أن الجيش الوطني، سواء في جبهات القتال أو في معاقله، يمثل خط الدفاع الأول عن الوطن، داعياً مختلف فئات المجتمع إلى الوقوف إلى جانبهم ودعمهم مادياً ومعنوياً.