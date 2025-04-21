الثلاثاء 22 ابريل 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

الصومال: «الشباب» في أضعف حالاتها

قوات من الجيش الصومالي (أرشيفية)
22 ابريل 2025 01:48

مقديشو (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
الجيش الصومالي يعلن مقتل 40 إرهابياً
«الشباب» الإرهابية تقتل وتصيب أطفالاً في مقديشو

أكد وزير الخارجية والتعاون الدولي، السفير أحمد معلم فقي، أن ميليشيات الشباب الإرهابية باتت في أضعف حالاتها، بعد عامين متتاليين من العمليات العسكرية التي نفذتها الحكومة، والتي شملت الهجمات العسكرية المباشرة، وتجفيف منابع التمويل، ومحاربة أيديولوجيتها المتطرفة.
جاء ذلك في كلمة ألقاها الوزير، أمس، خلال فعالية لدعم الجيش الوطني، أقيمت بمقر الوزارة في العاصمة مقديشو، حيث أعلن عن تبرع الوزارة بشاحنة من الحصص الغذائية الجافة دعماً للقوات المسلحة.
وشدد الوزير على أن الإرهاب لن يتمكن من السيطرة على البلاد، مشيداً بصمود الشعب الصومالي وجرأته في مواجهة ميليشيات الشباب الإرهابية، داعياً السياسيين إلى دعم الجيش الوطني. وأشار إلى أن الجيش الوطني، سواء في جبهات القتال أو في معاقله، يمثل خط الدفاع الأول عن الوطن، داعياً مختلف فئات المجتمع إلى الوقوف إلى جانبهم ودعمهم مادياً ومعنوياً.

الصومال
حركة الشباب الإرهابية
مقديشو
الجيش الصومالي
آخر الأخبار
"أورا ديفيلوبرز" تُسرع نموّها في الإمارات بإنشاء مقر رئيسي جديد وتعيينات قيادية
"أورا ديفيلوبرز" تُسرع نموّها في الإمارات بإنشاء مقر رئيسي جديد وتعيينات قيادية
18 ابريل 2025
اليماحي خلال ترؤسه جلسة البرلمان العربي (وام)
الأخبار العالمية
الإمارات: لا أمن واستقرار في الشرق الأوسط دون حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية
22 ابريل 2025
فلسطينيون يبحثون عن أغراضهم عقب غارة إسرائيلية في غزة (أرشيفية)
الأخبار العالمية
3 قتلى بقصف إسرائيلي استهدف مركز توزيع طعام
22 ابريل 2025
أطفال يمنيون مهددون بالجوع (أرشيفية)
الأخبار العالمية
الأمم المتحدة تجدد دعوتها لتقديم دعم عاجل لليمن
22 ابريل 2025
جندي أوكراني يطلق نظام إطلاق صواريخ متعددة على خط المواجهة (رويترز)
الأخبار العالمية
الصين تدعو روسيا وأوكرانيا لحل الأزمة عبر الحوار
22 ابريل 2025
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©