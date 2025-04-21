بوتين يتقدم باقتراح جديد بشأن أزمة أوكرانيا

اقترح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الاثنين، إجراء محادثات ثنائية مع كييف لأول مرة منذ سنوات، وقال إنه منفتح على المزيد من اتفاقات وقف إطلاق النار بعد هدنة استمرت يوما واحدا بمناسبة عيد الفصح.

وأعلنت روسيا استئناف القتال بعد وقف إطلاق النار المفاجئ لمدة 30 ساعة، والذي أعلنه بوتين السبت.

وقال بوتين، في تصريحات لمراسل التلفزيون الروسي الرسمي، إن روسيا منفتحة تجاه أي مبادرات سلام وأنه يتوقع موقفا مماثلا من أوكرانيا.

مضى بوتين قائلا "دائما كان موقفنا إيجابيا تجاه الهدنة. ولهذا السبب، طرحنا مثل هذه المبادرة، خاصة وأننا نتحدث عن أيام عيد الفصح المشرقة".

وأضاف "تحدثنا دائما عن هذا، أي (تحدثنا عن) أننا نتخذ موقفا إيجابيا تجاه أي مبادرات سلام. نأمل أن تكون لدى ممثلي كييف انطباعات مماثلة".

وعندما سئل عن اقتراح زيلينسكي بهدنة لمدة 30 يوما على الأهداف المدنية، قال "هذا كله موضوع يجب دراسته بعناية، وربما حتى على المستوى الثنائي. لا نستبعده".

وأكد دميتري بيسكوف المتحدث باسم الرئاسة الروسية لاحقا أن بوتين كان يشير إلى إمكانية إجراء محادثات مباشرة مع أوكرانيا.

ونقلت وكالة "إنترفاكس" الروسية للأنباء عن بيسكوف قوله "عندما قال الرئيس إن من الممكن مناقشة مسألة عدم قصف الأهداف المدنية، بما في ذلك على المستوى الثنائي، كان الرئيس يقصد إجراء مفاوضات ومناقشات مع الجانب الأوكراني".

ولم يصدر بعد رد من كييف على تصريحات بوتين.