للمرة الأولى منذ عقدين.. وفد سوري رسمي يزور واشنطن

دمشق (وكالات)

توجه وفد وزاري رسمي سوري يضم وزيري الخارجية والمالية وحاكم المصرف المركزي، إلى الولايات المتحدة الأميركية للمشاركة في اجتماعات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي التي تعقد في واشنطن.

وتعد هذه الزيارة الأولى من نوعها لوفد حكومي سوري رفيع المستوى إلى الولايات المتحدة منذ أكثر من عقدين، بعد سقوط النظام السابق في ديسمبر2024، وتشكل خطوة مهمة في محاولة سوريا الجديدة لكسر العزلة الدولية ورفع العقوبات الاقتصادية المفروضة عليها، حيث تسعى دمشق إلى دعم إعادة الإعمار وتحسين الظروف المعيشية لشعبها.

وأعلن وزير الاقتصاد والصناعة السوري، نضال الشعار، أمس الأول، أنه يعتزم زيارة الولايات المتحدة الشهر المقبل، لدعم جهود تأسيس هيئة رجال الأعمال السوريين- الأميركيين. وكانت وزارة الخارجية الأميركية أصدرت تأشيرات لوزراء في الحكومة السورية للمشاركة في اجتماعات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، في خطوة تعتبر مهمة نحو رفع العقوبات عن سوريا.