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العراق.. انطلاق عملية أمنية واسعة في شمال شرقي بغداد

عنصران من جهاز مكافحة الإرهاب يشاركان بتمرين عسكري في بغداد (أرشيفية)
22 ابريل 2025 01:48

هدى جاسم (بغداد)

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أعلنت القوات العراقية أمس، انطلاق عملية أمنية واسعة النطاق في سلسلة جبال حمرين شمال شرق منطقة العظيم بمحافظة ديالى 57 كم شمال شرقي بغداد. 
ونقلت وكالة شفق الإخبارية العراقية عن قائد قاطع عمليات ديالى، في بيان صحفي، أمس، إن «العملية تأتي بالتنسيق والتعاون المشترك مع فوج القوات الخاصة التابع لقيادة قاطع ديالى، إلى جانب الفرقة الأولى والفرقة الثالثة والعشرين من الجيش العراقي، وقيادة شرطة ديالى؛ وذلك بهدف ملاحقة الخلايا الإرهابية». وأشار إلى أن هذه العملية تأتي في إطار تعزيز الأمن والاستقرار في المناطق الجبلية التي تعد معقلاً لتحركات الجماعات الإرهابية.

العراق
بغداد
القوات العراقية
ديالى
الإرهاب
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