3 قتلى بقصف إسرائيلي استهدف مركز توزيع طعام

غزة (الاتحاد)

قتلت إسرائيل، أمس، 3 فلسطينيين في قصف استهدف «تكية» صغيرة لتوزيع الطعام على مخيم للنازحين بمدينة غزة.

وأفاد مصدر طبي بمقتل 3 فلسطينيين وإصابة آخرين في قصف استهدف خيمة داخل نادٍ رياضي وسط مدينة غزة.

وقال رائد الدهشان مدير الدفاع المدني، إن الجيش الإسرائيلي استهدف مكاناً لإعداد الطعام للنازحين في هذا المخيم.

وأضاف أن القصف تسبب باندلاع حريق هائل، لافتاً إلى انفجار أسطوانات غاز الطهي المتواجدة في المكان ما أدى لتوسع رقعة النيران.

وتداول ناشطون، على وسائل التواصل الاجتماعي، مشاهد مروعة لعملية انتشال أحد الجثامين القتلى في هذا الاستهداف.