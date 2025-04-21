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أميركا والهند ترحبان بتقدم محادثات اتفاق تجاري بينهما

أميركا والهند ترحبان بتقدم محادثات اتفاق تجاري بينهما
21 ابريل 2025 23:16

قال مكتبا رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي وجيه. دي فانس نائب الرئيس الأميركي، اليوم الاثنين، إن فانس ومودي رحبا بالتقدم الكبير المحرز في المحادثات بشأن اتفاق تجاري مبكر بين البلدين، فيما تسعى نيودلهي جاهدة لتجنب الرسوم الجمركية الأميركية وتعزيز العلاقات مع إدارة الرئيس دونالد ترامب.
وقال مسؤولون أميركيون إن فانس وصل إلى الهند اليوم في مستهل زيارة خاصة إلى حد كبير تستغرق أربعة أيام مع أسرته، وتشمل جولة في تاج محل وإلقاء خطاب في مدينة جايبور.
وذكر بيان، صادر عن مكتب مودي بعد محادثات بينهما، أن الزعيمين أشارا أيضا إلى الجهود المستمرة لتعزيز التعاون في مجالات الطاقة والدفاع والتقنيات الاستراتيجية وغيرها.
وأورد البيان أن الزعيمين ناقشا "القضايا الإقليمية والعالمية" وأنهما شددا على الحوار والدبلوماسية كسبيل للمضي قدما، وهو ما يؤكد الخط الهندي القياسي بشأن الصراعات العالمية دون تسمية أي منها.
وأضاف البيان أن "رئيس الوزراء نقل تحياته الحارة للرئيس ترامب وقال إنه يتطلع إلى زيارة ترامب إلى الهند في وقت لاحق هذا العام".
وذكر بيان صادر عن مكتب فانس أن الزعيمين اتفقا على خارطة طريق لعقد مزيد من المناقشات حول التجارة. وأضاف البيان أن اتفاق التجارة الثنائي "يتيح فرصة للتفاوض على اتفاق تجاري جديد وحديث يركز على تعزيز إتاحة فرص العمل ورفاهية المواطنين في كلا البلدين".
وصل فانس، في وقت سابق اليوم، إلى مطار "بالام" في نيودلهي بعد زيارة إلى العاصمة الإيطالية روما.

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المصدر: رويترز
الهند
أميركا
جي دي فانس
ناريندرا مودي
اتفاق تجاري
الرسوم الجمركية
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