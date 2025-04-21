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زيلينسكي يطلب ردا من روسيا على مقترحه الخاص بهدنة

الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي
22 ابريل 2025 00:16

طالب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الاثنين، روسيا بـ"رد واضح" على اقتراح قدمه الأحد يقضي بوقف إطلاق النار على الأهداف المدنية لمدة ثلاثين يوما.
وقال زيلينسكي "ما زال مقترح أوكرانيا عدم ضرب البنى التحتية المدنية، على الأقل، قائما. ونتوقع ردا واضحا من موسكو. نحن على استعداد لأي حوار بشأن كيفية ضمان ذلك".
يأتي اقتراح زيلينسكي بعد انتهاء مهلة هدنة أعلنها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين السبت بمناسبة عيد الفصح.
وأشارت روسيا إلى أنها ستدرس المقترح الأوكراني.
أكدت روسيا، الاثنين، أنها استأنفت القتال بعد هدنة عيد الفصح التي استمرت 30 ساعة.
وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، في بيان، أنها نفذت ضربات باستخدام الطائرات والمسيرات والمدفعية على أهداف عسكرية في 74 موقعا بعد "انتهاء فترة سريان الهدنة".

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المصدر: وكالات
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فولوديمير زيلينسكي
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