ترامب سيحضر جنازة البابا فرنسيس

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الاثنين، إنه سيحضر جنازة البابا فرنسيس في العاصمة الإيطالية روما.

وذكر ترامب، في منشور على منصة تروث سوشيال للتواصل الاجتماعي المملوكة له "أنا وميلانيا سنشارك في جنازة البابا فرنسيس في روما".

ستكون هذه أول رحلة له إلى الخارج منذ توليه منصبه في 20 يناير الماضي.

في وقت سابق الاثنين، نعى ترامب البابا فرنسيس وأعلن أنه أمر بتنكيس الأعلام في جميع أنحاء البلاد، وقال إن هذا ينطبق أيضا على السفارات. وقد نكست الأعلام فوق البيت الأبيض.

وقال الرئيس الأميركي، في حدث بمناسبة عيد الفصح في البيت الأبيض "كان رجلا طيبا. وعمل بجد وأحب العالم".

وقبلها، كتب ترامب، في منشور مقتضب عبر منصته تروث سوشال "ارقد بسلام، البابا فرنسيس! ليباركه الله وليبارك كل الذين أحبّوه".

وكان البيت الأبيض كتب، في وقت سابق عبر منصة "إكس": "ارقد بسلام، البابا فرنسيس" مرفقا منشوره بصور للبابا في لقاءين مع كل من ترامب ونائبه جاي دي فانس الذي استقبله البابا الأحد لبضع دقائق.