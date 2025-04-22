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ترامب: البابا فرنسيس "أحب العالم"

ترامب
22 ابريل 2025 07:29

كرّم الرئيس الأميركي دونالد ترامب وسلفه جو بايدن والبيت الأبيض ذكرى البابا فرنسيس الذي توفي صباح أمس عن 88 عاما.
وأمر ترامب بتنكيس الأعلام في البيت الأبيض وفي المنشآت العامة والعسكرية وعلى متن السفن التابعة لسلاح البحرية والبعثات الدبلوماسية في الخارج "كمؤشر على الاحترام لذكرى قداسة البابا فرنسيس".
وقال الرئيس الأميركي في حدث لمناسبة عيد الفصح في البيت الأبيض إن البابا الراحل "كان رجلا طيبا. لقد عمل بجدّ وأحبّ العالم".
وقبلها، كتب ترامب في منشور عبر منصته تروث سوشال "إرقد بسلام البابا فرنسيس! ليباركه الله وليبارك كل الذين أحبّوه".
وفي منشور لاحق، أعلن ترامب أنّه سيسافر إلى روما برفقة السيدة الأولى ميلانيا ترامب لحضور جنازة البابا الراحل.

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المصدر: وكالات
الولايات المتحدة
البابا فرنسيس
دونالد ترامب
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