الثلاثاء 22 ابريل 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

كوريا الجنوبية تبدي تفاؤلاً حيال محادثات التجارة مع أميركا

كوريا الجنوبية تبدي تفاؤلاً حيال محادثات التجارة مع أميركا
22 ابريل 2025 08:16

 قال هان دوك-سو القائم بأعمال الرئيس الكوري الجنوبي خلال اجتماع لمجلس الوزراء اليوم الثلاثاء إنه يتوقع أن تمهد محادثات التجارة التي تجري في غضون أيام مع الولايات المتحدة الطريق نحو حل مفيد للطرفين.
ومن المقرر أن يحضر وزير المالية تشوي سانج-موك ووزير الصناعة آن دوك-جيون اجتماعا مشتركا مع وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت والممثل التجاري الأميركي جيميسون جرير يوم 24 أبريل في واشنطن في الساعة الثامنة صباحا بالتوقيت المحلي (0000 بتوقيت جرينتش).
وذكر هان أنه تم الترتيب لعقد الاجتماع بناء على طلب الولايات المتحدة.
وقال تشوي للصحفيين في مطار سول قبل مغادرته اليوم الثلاثاء إنه يسعى إلى العودة بعد "فتح الباب" أمام مناقشات من شأنها تعزيز التحالف بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة.
ومن المقرر أن يغادر وزير الصناعة غدا الأربعاء.
وقالت وزارة الصناعة في بيان إن بنود المحادثات التجارية "يجري تنسيقها مع الولايات المتحدة ولم يتم تأكيدها".

أخبار ذات صلة
بكين تحذر واشنطن من ابتزاز شركاء الصين بـ «ورقة الرسوم»
تباين مؤشرات الأسواق الآسيوية
المصدر: وكالات
الرسوم الجمركية
كوريا الجنوبية
الولايات المتحدة الأميركية
آخر الأخبار
"أورا ديفيلوبرز" تُسرع نموّها في الإمارات بإنشاء مقر رئيسي جديد وتعيينات قيادية
"أورا ديفيلوبرز" تُسرع نموّها في الإمارات بإنشاء مقر رئيسي جديد وتعيينات قيادية
18 ابريل 2025
نائب الرئيس الأميركي يشهد عرضًا ثقافيًا في جايبور مع عائلته
الأخبار العالمية
نائب الرئيس الأميركي يزور حصناً تاريخياً في جايبور الهندية
اليوم 11:44
فليك يُظهر «العين الحمراء» للاعبي برشلونة!
الرياضة
فليك يُظهر «العين الحمراء» للاعبي برشلونة!
اليوم 11:26
فيرستابن.. «الانطلاقة الأضعف» في «فورمولا -1» منذ 2020!
الرياضة
فيرستابن.. «الانطلاقة الأضعف» في «فورمولا -1» منذ 2020!
اليوم 11:11
رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيز
الأخبار العالمية
بدء التصويت المبكر في انتخابات أستراليا العامة
اليوم 11:02
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©