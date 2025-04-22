كوريا الجنوبية تبدي تفاؤلاً حيال محادثات التجارة مع أميركا

قال هان دوك-سو القائم بأعمال الرئيس الكوري الجنوبي خلال اجتماع لمجلس الوزراء اليوم الثلاثاء إنه يتوقع أن تمهد محادثات التجارة التي تجري في غضون أيام مع الولايات المتحدة الطريق نحو حل مفيد للطرفين.

ومن المقرر أن يحضر وزير المالية تشوي سانج-موك ووزير الصناعة آن دوك-جيون اجتماعا مشتركا مع وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت والممثل التجاري الأميركي جيميسون جرير يوم 24 أبريل في واشنطن في الساعة الثامنة صباحا بالتوقيت المحلي (0000 بتوقيت جرينتش).

وذكر هان أنه تم الترتيب لعقد الاجتماع بناء على طلب الولايات المتحدة.

وقال تشوي للصحفيين في مطار سول قبل مغادرته اليوم الثلاثاء إنه يسعى إلى العودة بعد "فتح الباب" أمام مناقشات من شأنها تعزيز التحالف بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة.

ومن المقرر أن يغادر وزير الصناعة غدا الأربعاء.

وقالت وزارة الصناعة في بيان إن بنود المحادثات التجارية "يجري تنسيقها مع الولايات المتحدة ولم يتم تأكيدها".



